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Трамп не спит из-за Украины: хотел 30-дневное перемирие, но разочаровался в Зеленском

Трамп не спит из-за Украины: хотел 30-дневное перемирие, но разочаровался в Зеленском

Президент США не может добиться прекращения огня. Президент США Дональд Трамп, выступая перед группой крупных политических доноров во Флориде, выразил обеспокоенность по поводу затягивания российско-украинского конфликта, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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