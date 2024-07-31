Британия, США и Франция заблокировали заявление СБ ООН по убийству Хании

Об этом сообщили на экстренном заседании Совбеза Великобритания, Соединенные Штаты и Франция заблокировали предложенное Россией Совбезу ООН заявление для прессы с осуждением убийства в столице Ирана Тегеране главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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