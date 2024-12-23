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Каррагер — о контракте Трента: «Если останется в «Ливерпуле», то будет лишь немного уступать Джеррарду»

Каррагер — о контракте Трента: «Если останется в «Ливерпуле», то будет лишь немного уступать Джеррарду»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о будущем Трента Александера-Арнольда, контракт которого истекает летом 2025 года.

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