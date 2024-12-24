Ртищев: США беспокоит работа РФ и КНР по разоблачению их биологических программ

США обеспокоены вниманием России и Китая к их военно-биологическим программам. Такое мнение высказал заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге, передает РИА Новости.
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