Ртищев: США беспокоит работа РФ и КНР по разоблачению их биологических программ

США обеспокоены вниманием России и Китая к их военно-биологическим программам. Такое мнение высказал заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге, передает РИА Новости.