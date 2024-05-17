Самый безжалостный надзиратель ГУЛАГа: за что репрессировали Степана Гаранина

О звериной жестокости полковника НКВД, начальника колымского Севвостлага Степана Гаранина сохранилось много воспоминаний узников ГУЛАГа, в том числе известного писателя, автора «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.
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