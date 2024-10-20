M**a Quest 3S скрывает внутри себя Quest 2 — это подтвердило вскрытие iFixit После выход...

M**a Quest 3S скрывает внутри себя Quest 2 — это подтвердило вскрытие iFixitПосле выхода на рынок гарнитуры виртуальной реальности M**a Quest 3S появились предположения о том, что она не является чем-то новым, а представляет собой улучшенную версию Quest 2.