Евросоюз ввел санкции против VK и юрлица Max

Евросоюз включил в санкционный список российскую технологическую компанию VK (владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и рядом других цифровых сервисов), а также ее дочернюю компанию — юридическое лицо мессенджера Max ООО «Коммуникационная платформа».