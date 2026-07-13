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Евросоюз ввел санкции против VK и юрлица Max

Евросоюз ввел санкции против VK и юрлица Max

Евросоюз включил в санкционный список российскую технологическую компанию VK (владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и рядом других цифровых сервисов), а также ее дочернюю компанию — юридическое лицо мессенджера Max ООО «Коммуникационная платформа».

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