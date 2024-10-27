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КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Локомотив» примет минское «Динамо», «Амур» в гостях у «Северстали»

КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Локомотив» примет минское «Динамо», «Амур» в гостях у «Северстали»

«Авангард» примет «Металлург», «Локомотив» сыграет с минским «Динамо», «Амур» проведет гостевой матч с «Северсталью».

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