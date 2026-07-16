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NYC Council Grapples With Debate Over Bill To Ban Horse-Drawn Carriages

NYC Council Grapples With Debate Over Bill To Ban Horse-Drawn Carriages

NYC Council Grapples With Debate Over Bill To Ban Horse-Drawn Carriages Authored by Nicholas Zifcak via The Epoch Times, The family of Romanch Mahajan delivered emotional testimony over video link and in person on July 15, during a New York City Council hearing about a law that would phase out carriage horse rides in Central Park.

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