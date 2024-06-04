Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Из-за устоявшейся сухой погоды местами по региону возможно увеличение количества пожаров, отмечают в МЧС Высокая пожароопасность 4-го класса ожидается в Алтайском крае с 4 по 10 июня, предупреждают в МЧС региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии