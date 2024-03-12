Пермский край, г. Нытва

в Пермском крае, посреди полей и лугов, перемежающихся с лесными островками на самом берегу реки Кама, возвышается небольшая гора, точнее сопка вообще, рельеф местности в этих краях холмистый в принципе - сказывается близость Уральских гор.
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