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Пермский край, г. Нытва

Пермский край, г. Нытва

в Пермском крае, посреди полей и лугов, перемежающихся с лесными островками на самом берегу реки Кама, возвышается небольшая гора, точнее сопка вообще, рельеф местности в этих краях холмистый в принципе - сказывается близость Уральских гор.

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