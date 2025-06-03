Пленные из ВСУ планируют по возвращении домой «зайти в гости» к сотрудникам военкоматов

Пленные украинские военнослужащие по возвращении на родину намерены мстить сотрудникам территориальных центров комплектования, насильно призывавших их на фронт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
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