Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Пленные из ВСУ планируют по возвращении домой «зайти в гости» к сотрудникам военкоматов

Пленные из ВСУ планируют по возвращении домой «зайти в гости» к сотрудникам военкоматов

Пленные украинские военнослужащие по возвращении на родину намерены мстить сотрудникам территориальных центров комплектования, насильно призывавших их на фронт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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Комментарии
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Alex Nемо
Никуда они не зайдут, просто потому что сразу по прибытию на уркаину окажутся снова на передовой...
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14 час.
Elena Dmitrieva
Не будет у них возвращения домой. Сразу обратно , на фронт
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11 час.
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