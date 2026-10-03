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Ларин об игре Глушенкова в матче с Намибией: «Скоро Макс поедет в «Барселону» подменять Рафинью»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил игру  Максима Глушенкова в товарищеском матче сборных России и Намибии (6:0).

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