Афганистан: Ранее в тот же день по меньшей мере пять боевиков были убиты афганскими силами в районе Тубхана округа Зебак афганской провинции Бадахшан при попытке проникнуть на территорию из пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.