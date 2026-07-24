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Контрафронт

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Афганистан: Ранее в тот же день по меньшей мере пять боевиков были убиты афганскими силами в районе...

Афганистан: Ранее в тот же день по меньшей мере пять боевиков были убиты афганскими силами в районе Тубхана округа Зебак афганской провинции Бадахшан при попытке проникнуть на территорию из пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

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