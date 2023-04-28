Президент Сербии Вучич опроверг информацию о госпитализации

Президент Республики Сербия Александр Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния его здоровья. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik Сербия.
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