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Царьград

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Полянский призвал устранить зависимость заседаний ОБСЕ от стран

Полянский призвал устранить зависимость заседаний ОБСЕ от стран

Дмитрий Полянский, представитель России при ОБСЕ, настаивает на независимости встреч третьей гуманитарной корзины от воли государств.

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