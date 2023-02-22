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Советник генсека ООН Сакс уличил США во враждебном отношении к «Северному потоку»

Советник генсека ООН Сакс уличил США во враждебном отношении к «Северному потоку»

США относятся враждебно к российским газопроводам «Северный поток». Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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