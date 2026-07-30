Дана Борисова раскрыла правду об отношениях дочери продюсером Диброва: «Скользкий тип!»

Дана Борисова, её 18‑летняя дочь Полина и шпиц Миша стали участниками «Шоу Воли». В эфире телеведущая вместе с дочерью откровенно поговорили о непростом романе девушки с Артуром Якобсоном — продюсером Дмитрия Диброва.
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