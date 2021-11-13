Заноза

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"И чего к нам лезть?": Сатановский прочертил "красные линии" для США

"И чего к нам лезть?": Сатановский прочертил "красные линии" для США

Политолог Евгений Сатановский прочертил для США и Запада в целом "красные линии". Эксперт напомнил западным деятелям, что у них нет никаких шансов перед большой Россией: "И чего к нам лезть?" В своём Telegram-канале Сатановский отметил, что ему всегда "ужасно интересно" слушать советы от американских или европейских деятелей, которые в очередной раз пытаются указать России, должна она или нет поддерживать Донбасс и какие у неё должны быть отношения с Украиной, Грузией и другими странами на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.

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Зоя Бобкова
Если б они это услышали или захотели этого!
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