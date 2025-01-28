Эксперт объяснил, какая группа пенсионеров получит в феврале более 50 тыс. рублей

Наибольшие выплаты в феврале получат те пенсионеры, которым в декабре 2024 года исполнилось 80 лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Российская газета».
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