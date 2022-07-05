Мы соседи по планете

4 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    - "Для утепления практиковалась обивка сруба "дранкой" и глиняная "штукатурка", которую заглаживали и белили. Такие п...Деревни в России ...
  • Людмила
    Наши предки жили в центральной части России, где глинобитных домов не строили, а леса вокруг до нашего поколения хват...Деревни в России ...
  • Ингерман Ланская
    при савейскам крепостном праве цена живого человека была Ноль!«Человек мой доро...

Как на Русском Севере делали топорщину и что ещё известно про народные ремёсла прошлого

Как на Русском Севере делали топорщину и что ещё известно про народные ремёсла прошлого

Русский север ассоциируется у нас с непростыми природными условиями, свободными, пусть и суровыми людьми, сложной и драматичной борьбой вечевых республик за независимость… и, конечно, многочисленными и разнообразными художественными ремеслами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх