Центр России превратился в тропики

Климатолог Киселев: опасных погодных катаклизмов в России стало вдвое больше! в сезон дождей: климатологи нашли объяснение странной летней погоде? Почему Москва и многие регионы Европейской части России этим летом превратилась в тропики, мокрые и жаркие?.
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