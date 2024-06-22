Центр России превратился в тропики

Климатолог Киселев: опасных погодных катаклизмов в России стало вдвое больше! в сезон дождей: климатологи нашли объяснение странной летней погоде? Почему Москва и многие регионы Европейской части России этим летом превратилась в тропики, мокрые и жаркие?.