⚡️ В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.
Заявление Минобороны России. Чужие больше не плавают. Upd. Белый дом струхнул
Комментарии
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Александр Симаков
Если бы "там" привыкли к тому, что Россия слабая, Белый дом в штаны бы не наложил. Прочтите ещё раз заявление Белого дома в конце статьи. Что касается "предательства" Эрдогана, то Вы сами-то хоть поняли, что написали? 😂 Когда изредка разбомбят какой-нибудь склад, это не "НУ", это как раз уничтожение оружия, которое, по Вашим словам никто не трогает. Прочтите статью: https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43235390057/Vot-kuda-delis-tanki-Challenger-Odnim-udarom-unichtozheno-bolee-?utm_referrer=mirtesen.ru, может быть тогда поймёте, что лучше "ну разбомбили" один склад, чем гоняться за каждым танком в отдельности.
Вот куда делись танки Challenger: Одним ударом уничтожено более 800 наемников - Неспешный разговор - 19 июля - 43235390057
Неспешный разговор - МирТесен
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8 час.
Alex Немо
Давно пора объявить и воздушное пространство в тех же районах опасными для пребывания любым типам воздушных средств, включая беспилотники любых стран, например MQ-90 Riper.
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2 час.
Людмила Фирстова
Срочно уберите свою рекламу!!!
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2 час.
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