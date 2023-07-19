Заявление Минобороны России. Чужие больше не плавают. Upd. Белый дом струхнул

Александр Симаков

Если бы "там" привыкли к тому, что Россия слабая, Белый дом в штаны бы не наложил. Прочтите ещё раз заявление Белого дома в конце статьи. Что касается "предательства" Эрдогана, то Вы сами-то хоть поняли, что написали? 😂 Когда изредка разбомбят какой-нибудь склад, это не "НУ", это как раз уничтожение оружия, которое, по Вашим словам никто не трогает. Прочтите статью: https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43235390057/Vot-kuda-delis-tanki-Challenger-Odnim-udarom-unichtozheno-bolee-?utm_referrer=mirtesen.ru, может быть тогда поймёте, что лучше "ну разбомбили" один склад, чем гоняться за каждым танком в отдельности.