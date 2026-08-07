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Ничушкин 4 года работает с психологом: «2-3 года нервная система была в плохом состоянии. Мог дать интервью, потом думать: «Надо было по-другому сказать». После игр делал тяжелый зал»

Нападающий « Коламбуса » Валерий Ничушкин рассказал о своем опыте работы с психологом. – Вы говорили, что работаете с психологом.

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