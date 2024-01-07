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Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, «ПСЖ» лоббировал «Золотой мяч» Месси в 2021 году, победы «Реала», «Челси» и «Интера», Вернер снова в АПЛ и другие новости

Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, «ПСЖ» лоббировал «Золотой мяч» Месси в 2021 году, победы «Реала», «Челси» и «Интера», Вернер снова в АПЛ и другие новости

1. Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, сообщает Voetbal Zone. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения.

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