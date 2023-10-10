Высокой ценой. Аграрная отрасль ЕС восстанавливается после спада 2022 года

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Европейские аграрии восстанавливают производство после спада в 2022 году, а стабилизация на энергетическом рынке позволила остановить рост в магазинах и даже несколько снизить стоимость продукции, следует из доклада Еврокомиссии, посвященного перспективам сельскохозяйственного рынка ЕС в 2023-2024 годах.