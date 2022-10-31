Nissan GT-R 2023 представлен официально. Озвучены цены, комплектации и характеристики главного «долгожителя» Nissan

Несмотря на то, что Nissan GT-R является одной из самых старых моделей компании, японский производитель продолжает продавать ее на многих рынках, так накануне стало известно о том, что бренд объявил стоимость авто на 2023 модельный год для США.
Несмотря на то, что Nissan GT-R является одной из самых старых моделей компании, японский производитель продолжает продавать ее на многих рынках, так накануне стало известно о том, что бренд объявил стоимость авто на 2023 модельный год для США.
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