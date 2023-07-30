Шеремет заявил, что Киев ответит за атаку беспилотников на Москву

«Режим Зеленского однозначно ответит за атаку на Москву. Разговор с террористами будет кротким», — цитирует РИА «Новости» Шеремета. ...так и как это будет ВЫГЛЯДЕТЬ ???🤔

ТМ

Тетя Мотя

Россия на самом деле не такая уж и мощная держава. Четверть наших мужчин уже уничтожены на Украине. Депутаты только тапочком по трибуне могут бить и кричать -"мы вам покажем! Честно честно, мы вам покажем. Не знаем что ,но покажем!"