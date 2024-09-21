«Пора идти к миру»: Шольц объяснил отказ передавать Киеву ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не намерен передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. «Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал он во время общения с гражданами.