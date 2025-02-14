Румынская ПВО вступила в бой: работа «Гераней» в Одесской области вызвала панику в Бухаресте

ИМ Ильдус Мамлеев Порвые ласточки пошли, румыны ни как не отреагировали, теперь можно и по Германии, и по Франции, и по Англии запускать. Рыпаться не будут, в случае чего всегда на хохлов можно списать, без проблем.

СБ Серж Брукс А что партизаны в Одессе молчат?Пора уже и делом заняться ,иначе памятник Екатерине так и будет валятся а это нехорошо,очень нехорошо!