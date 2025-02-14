Румынская ПВО вступила в бой: работа «Гераней» в Одесской области вызвала панику в Бухаресте Юлия СоколоваНочью в нескольких регионах Украины, включая Одесскую, вновь зазвучали тревожные сирены и раздались взрывы.
Румынская ПВО вступила в бой: работа «Гераней» в Одесской области вызвала панику в Бухаресте
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Порвые ласточки пошли, румыны ни как не отреагировали, теперь можно и по Германии, и по Франции, и по Англии запускать. Рыпаться не будут, в случае чего всегда на хохлов можно списать, без проблем.
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22 час.
СБ
Серж Брукс
А что партизаны в Одессе молчат?Пора уже и делом заняться ,иначе памятник Екатерине так и будет валятся а это нехорошо,очень нехорошо!
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11 час.
Игорь Васиков
А вот румынам пора дать по зубам и сделать это жестко. Атака румынских ПВО на наши летательные аппараты не должна быть безнаказанна!
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3 час.
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