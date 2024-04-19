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Poejka

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Ем и не поправляюсь. Салат «Разгрузочный»: всего 4 продукта в составе. Простой рецепт без сыра и майонеза

Ем и не поправляюсь. Салат «Разгрузочный»: всего 4 продукта в составе. Простой рецепт без сыра и майонеза

Многие диетологи говорят о том, что нужно заменять куриное мясо на индейку. Индейка — это диетический продукт, который содержит большое количество белка, витаминов А, В, С, Е, К и минералов  — железо, цинк, селен, медь, марганец, калий, фосфор.

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