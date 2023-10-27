Член ОП Данюк: американцы готовы вступить в конфликт с Ираном

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление Пентагона о том, что США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии.
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