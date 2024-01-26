Лавров рассказал о деньгах Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров считается одним из самых богатых артистов российского шоу-бизнеса. Сергей Лавров, концертный продюсер, заявил, что материальное положение Филиппа Киркорова не столь обеспечено, как многим может показаться.
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