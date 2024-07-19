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Дуэйн Уэйд: «До травм я думал: «Майкл Джордан, я иду за тобой»

«Я прокручивал назад свою карьеру, и мне кажется, что никто толком не понимает мою игру. Вы не знаете, что я делал.

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