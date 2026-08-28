Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» жителям Армении

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала главу кабмина Армении Никола Пашиняна, негативно отозвавшегося о шагах РФ и ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии