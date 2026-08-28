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Аргументы и Факты

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Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» жителям Армении

Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» жителям Армении

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала главу кабмина Армении Никола Пашиняна, негативно отозвавшегося о шагах РФ и ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года.

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