Захарова призвала Пашиняна перестать «вешать лапшу на уши» жителям Армении

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала главу кабмина Армении Никола Пашиняна, негативно отозвавшегося о шагах РФ и ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года.