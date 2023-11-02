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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Фридман и Авен вернулись в Россию на поклон к Путину

Фридман и Авен вернулись в Россию на поклон к Путину

Два российских крупных олигарха Фридман и Авен синхронно заявили, что их инвестирование в западные страны было ошибкой.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Обратно к кормушке потянулись, стали патриотами после того как на западе раскулачили, на 3 тысячи долларов в месяц выделенные им на проживание не устраивают
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1 д.
Sergey
собираются сыны израиля.... опять будут (патриотами) и любить гаранта в засос!
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Вот они &quot;патриоты России&quot; жопой виляют во все стороны , ещё главная госпожа Пугачева приехала к холопам, снимайте шапки!!! Их ещё на руках будем носить!!!!
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1 д.

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