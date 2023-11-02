Фридман и Авен вернулись в Россию на поклон к Путину

ВЧ Владимир Черноморский Обратно к кормушке потянулись, стали патриотами после того как на западе раскулачили, на 3 тысячи долларов в месяц выделенные им на проживание не устраивают

Sergey собираются сыны израиля.... опять будут (патриотами) и любить гаранта в засос!