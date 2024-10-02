Жительница Строгина и её питомец завоевали бронзу на чемпионате России по дрессировке

Инструктор учебно-дрессировочной п лоща д к и «Строгино» Елена Жаркова и её питомец бельгийская овчарка Чегет взяли бронзу в дисциплине двоеборье на прошедшем в Липецкой области чемпионате России по национальным видам дрессировки.