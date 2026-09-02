Нервный смех Пескова: "Мы вам Москонцерт, что ли?"

Когда концерт Канье Уэста рухнул, в сети мгновенно родилась версия: решение о запрете принято на самом верху, а консерваторы в ногах у президента умоляли спасти Россию от "разврата заморского".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Росатом очистит п...
- ФСБ показали наст...
- Associated Press:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым