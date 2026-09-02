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Царьград

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Нервный смех Пескова: "Мы вам Москонцерт, что ли?"

Нервный смех Пескова: "Мы вам Москонцерт, что ли?"

Когда концерт Канье Уэста рухнул, в сети мгновенно родилась версия: решение о запрете принято на самом верху, а консерваторы в ногах у президента умоляли спасти Россию от "разврата заморского".

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