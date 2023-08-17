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Неймар после перехода в «Аль-Хилаль»: «Хочу брать больше и больше трофеев. Очень воодушевлен»

Неймар после перехода в «Аль-Хилаль»: «Хочу брать больше и больше трофеев. Очень воодушевлен»

«Конечно, у меня есть цели. Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. В этом плане я очень воодушевлен.

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