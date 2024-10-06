Голод при наличии продовольствия При обращении к советской истории сталинского периода почти неизбежно возникает вопрос голода 1932–1933 годов.
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Голод при наличии продовольствия При обращении к советской истории сталинского периода почти неизбежно возникает вопрос голода 1932–1933 годов.
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