В Орловской области классные руководители продолжат получать дополнительные ежемесячные выплаты

Региональное правительство утвердило порядок «выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Орловской области».
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