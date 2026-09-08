Как data-driven подход меняет управление деньгами компании

Мир бизнеса сегодня напоминает турбулентный поток, где прежние ориентиры теряют актуальность едва ли не быстрее, чем мы успеваем их осмыслить.
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