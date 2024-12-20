Центробанк России оставил ключевую ставку без изменений в 2024

Решение совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку без изменений стало «оригинальным», ведь рынок ожидал повышения как минимум на 200 базисных пунктов, а наиболее решительные прогнозы предполагали рост до 25%.
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