День муниципального образования в ЗСК будет посвящен Анапе

Традиционно перед проведением мероприятия депутаты краевого парламента на месте совместно с руководством муниципалитетов анализируют ход социально-экономического развития территории, анализируют имеющиеся достижения и вырабатывают планы по решению имеющихся проблем.
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