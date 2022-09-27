Афериста, замаскировавшего финансовую пирамиду под соцпроект для народа, будут судить в Красноярске

Следователи МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя краевого центра, который под видом создания социального проекта, дающего возможность гражданам при вложении денежных средств получить доход в двойном размере, обманул 18 участников.
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