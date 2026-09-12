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ВСУ атаковали безэкипажными катерами пляж в Сочи – пострадали 28 человек, в том числе дети
Минувшим вечером, 9 сентября, украинские террористы атаковали побережье Сочи Краснодарского края. Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) была объявлена в 10 часов вечера, позже вражеские БЭКи атаковали участок пляжа Приморской набережной – соответствующая информация была опубликована на канале оперативного штаба Краснодарского края в мессенджере Мах в 22:23 часа. В сообщение говорилось об одном пострадавшем. Позже появилось сообщение об увеличении числа пострадавших: «Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до 8 человек. Пять человек доставили в медицинские организации, ещё троим оказали всю необходимую помощь на месте. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы».
Угроза атаки БЭК была отменена лишь утром 10 сентября, и стало известно об увеличении числа раненых до 28 человек – среди них двое детей. Всем им своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в больнице продолжают находиться трое взрослых и один 16-летний юноша – их состояние контролируют медики.
Один из местных жителей – свидетель происшествия – поделился с журналистами: «Мы не думали, что будет так близко взрываться. Здесь уже все привыкли к работе ПВО и атакам БПЛА. Но в этот раз было очень громко. Аж окна тряслись. Около 10 часов вечера очень сильно бахало. В небе зарево, следы от выстрелов. Это было очень страшно. Такого ещё не было».
Люди, находившиеся на пляже на момент атаки, бежали кто куда. Укрыться им удалось в расположенном поблизости подземном переходе. Один из очевидцев рассказал, что по совету дочери вся семья отправилась в ресторан, расположенный у порта. Там их встретил персонал заведения и успокоил, отметив надёжность бетонных стен. По словам других свидетелей атаки, от удара загорелись шезлонги на пляже. Сотрудники экстренных служб приступили к тушению пожара и ликвидации последствий.
В момент атаки в местном доме культуры «Фестивальный» проходил концерт Татьяны Булановой, который пришлось прервать. Певица успела исполнить только первую часть программы, после чего зрителей эвакуировали. По словам свидетелей, персонал дома культуры сработал оперативно и профессионально – посетителей призвали соблюдать спокойствие и разместили в безопасных помещениях.
Удары по пляжам в сезон отпусков – обычная практика ВСУ. Накануне, 8 сентября, ВСУ совершили атаку на пляж в Севастополе – пострадала женщина 57 лет, зафиксированы два возгорания. По сообщению губернатора Михаила Развожаева, над городом в этот день были уничтожены 14 беспилотников. А в июне 2024 года бандеровцы ударили по севастопольскому пляжу ракетой АТАСМS американского производства – погибли трое детей и двое взрослых, более 120 человек получили ранения.
Комментируя атаку безэкипажных катеров на побережье Сочи, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал предположение, что БЭКи могли запускаться с подконтрольных киевскому режиму частей Херсонской и Николаевской областей. «На частые атаки их уже не хватает, поэтому собирают группу раз в неделю. Думаю, атаки по гражданской инфраструктуре связаны с предстоящими выборами. Все эти удары по мирным объектам, по Сочи, по Новороссийску – это они пытаются дестабилизировать ситуацию», – казал Дандыкин журналистам.
Запугивание людей накануне выборов в Госдуму РФ – это тактика киевского режима, и следовать ей в «незалежной» стараются неукоснительно. Итогом этих стараний станет последующее наказание тех, кто отдаёт преступные приказы и тех, то их выполняет. Ни один из фактов террора мирных граждан не останется без внимания СК РФ – все данные вносятся в реестр вреда, причинённого России и её жителям Украиной и другими недружественными странами. Поэтому отвечать за содеянное неонацистам рано или поздно придётся.
На заглавном фото: Ликвидация последствий вражеского удара по пляжу в Сочи