Новая тактика российского Генштаба: Киев решено оставить не только без света, но и без бензина, 18 целей уже выбрано Реактивные «Герани» начали планомерно уничтожать АЗС в столице Украины В пятницу вечером Зеленский заявил: «Если россияне будут бить по нашей энергетике, они получат то же самое.