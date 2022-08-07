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Moto X30 Pro получил самую быструю беспроводную зарядку в истории бренда. Её мощность составляет 50 Вт

Moto X30 Pro получил самую быструю беспроводную зарядку в истории бренда. Её мощность составляет 50 Вт

Чен Джин (Chen Jin), главный менеджер китайского подразделения Lenovo, занимающегося выпуском смартфонов, заявил о том, что грядущий флагман Moto X30 Pro получит самую быструю беспроводную зарядку в истории бренда.

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