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Отрыв «Барселоны» от «Реала» вырос до 5 очков

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате Испании. Перед 19-м туром каталонцы опережали мадрицдев в таблице Ла Лиги на 3 очка.

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