В Екатеринбурге создали мурал о визите Фиделя Кастро на Урал

В Екатеринбурге завершили работу над муралом, посвящённым поездке Фиделя Кастро на Средний Урал. Композиция стала частью художественной программы проекта «Россия и Куба: кубатура культурных кодов», в рамках которого всего создаётся три подобных объекта.