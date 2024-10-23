Софья Великая: «Каждый сезон спрашиваю себя, зачем мне нужно фехтовать. Но пока моя душа поет и танцует от фехтования, я буду продолжать»

Великая – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях и восьмикратная чемпионка мира. «Каждый сезон на протяжении многих лет, как только появился первый ребенок, задаю себе вопрос, зачем мне нужно фехтовать.
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